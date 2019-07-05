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Ankara'da Eğitime Destek Projesi

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimizin yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarımızda başlattığımız tadilat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca okullarımızın tahrip olan duvarlarını yenilemek ve daha estetik hale getirmek için boya yardımı yapıyoruz” dedi.
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Ankara'da Eğitime Destek Projesi

Keçiören Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebiyle Keçiören genelindeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmek ve önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazırlamak için boya yardımı yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimizin yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarımızda başlattığımız tadilat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca okullarımızın tahrip olan duvarlarını yenilemek ve daha estetik hale getirmek için boya yardımı yapıyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi, Eğitime Destek Projesini hayata geçirerek her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle birlikte Keçiören’deki okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talep ettiği 1144 kova plastik, 579 kova da yağlı boya Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi’ne indirilerek oradan da Keçiören’deki birçok okula dağıtıldı.

ALTINOK: EĞİTİME VERİLEN DESTEK MİLLETİMİZİ ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAKTIR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimde niteliğin artması için kamu veya özel birçok kurum ve kuruluşla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Eğitime Destek Projesi kapsamında Keçiören’imizde eğitim veren okullarımızın birçoğunda her yıl yenileme ve tadilat çalışması yürütüyoruz. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde, yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bakımdan yerel yönetimlerin eğitime vereceği her türlü destek aynı zamanda kamu yararı sağlayan çalışmalar olarak devletimizi ve milletimizi üst seviyelere taşıyacaktır” diye konuştu.​

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