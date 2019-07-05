MHP Kadın Kollarından Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi

Gölbaşı Kadın Kollarından Örnek Proje

Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Özçelik, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyeyle ortak olarak faaliyete geçirdikleri bir projeyle tüm Türkiye’ye örnek olma yolunda ilerliyorlar.

Son yıllarda tarımda yaşanan düşüşler ve her geçen gün artan organik tarım ürünü ihtiyacına yönelik yapılan projede aynı zamanda kadınların istihdama katılmasının yanı sıra otizmli çocuklara yönelik sosyal sorumluluk bilinci de geliştirilmektedir.

Organik tarım ve organik ürün başlıklarıyla başlatılan proje, MHP Gölbaşı Kadın Kolları ve Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından ortak olarak yürütülmektedir. Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği ile ortak yürütülen organik tarım ve otizmli çocuklar için sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dernek bahçesinde tarımsal faaliyetler yapılmaya başlandı.

Proje detayları hakkında açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Özçelik, organik tarımın ülkemizde yayılmasına yönelik önemli bir girişim yaptıklarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Kaniye Avan’da benzer bir açıklama yaparak, proje kapsamında otizimli çocukların doğayla ilişki içerisinde olmalarının önemine vurgu yaptı.

2007 yılında Down sendromuyla dünyaya gelen çocukların yaşama aktif katılımlarının sağlanması için Gölbaşında kurulan Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği, MHP Gölbaşı Kadın Kolları ile ortak proje gerçekleştirerek, projenin Türkiye genelinde örnek teşkil etmesi amacıyla başlatılmıştır.

Organik Ürünler Kısa Süre İçinde Yetiştirilecek!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde önemli bir tarım ve sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa olarak MHP Gölbaşı Kadın Kolları, başlattıkları bu projenin kısa süre içinde meyvesini vereceği düşüncesini taşımaktadır.

Hayata dezavantajlı olarak başlayan çocukların hem rehabilatasyon süreçlerine destek olmak hem de artan organik tarım ürünü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önemli bir proje hayata geçti. Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği bahçesinde faaliyete geçen organik tarım projesi kapsamında yetkililer açıklamalarda bulundular. Dernek yetkilileri ve MHP Gölbaşı Kadın Kolları Gülsüm Özçelik, kısa süre sonra yetiştirdikleri ürünlerin ilk örneklerini toplayacaklarını da ifade ettiler.

Ankara Gölbaşı’nda başlatılan projenin kısa süre içinde yayılacağını ve başta Ankara olmak üzere, yetiştirdikleri ürünlerin, Türkiye’nin farklı noktalarına ulaştıracaklarına dair proje yetkilileri açıklamalarda bulundular.

MHP Gölbaşı Kadın Kolları ve Performans Spor ve Yaşam Gençlik Spor Kulübü Derneği ortak proje çalışmasına, dernekte eğitim gören otizmli çocuklarda destek vermektedir.