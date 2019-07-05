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Bugün 14:01 TSİ- Gündem

PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi

PTT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda ‘Deniz Postası’ uygulaması hizmete sunuldu. Yeni başlayan uygulama ile mobilize deniz taşıtlarında, karadaki PTT şubelerinde yapılan tüm işlemler yapılabilecek. İstanbul merkezli başlayan ‘Deniz Postası’ hizmeti ihtiyaca göre yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan turistik bölgelerde de müşterilerle buluşacak.
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"Deniz Postası" tanıtım toplantısı PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in ev sahipliğinde Feriye Palas’ta gerçekleştirildi. 179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı, Deniz Postası hizmetiyle sektöre yeni bir soluk getirdi. Hizmet sayesinde, karadaki işlemlerin denizde de yapılabileceği, dünyada ilk olan bir uygulamanın hizmete sunulduğu kaydedildi.

Toplantıda konuşan Bozgeyik,’’ Üç buçuk yıldır yürüttüğümüz dönüşüm programı kapsamında mobilize olmanın, hizmetlerim mobilleşmesine yönelik 2017 yılında bir çalıştay yapmıştık. Orada havada, karada, denizde ve demiryollarında intermodel ulaşımın insan hizmetine en hızlı şekilde nasıl yaygınlaşması gerektiğini, ulaşım kodlarını kendi hizmetlerimizde nasıl kullanacağımız hususunda birtakım hedefler koymuştuk. İşte o hedeflerden birisi bugün gerçekleşmiş oluyor. Deniz Postası aracımız denizlerimizde ulaşamadığımız ya da geç ulaştığımız vatandaşımızın hizmetini tam zamanında gerçekleştirme hedefine uyarak bu araçlarımızı hizmete almış olacağız’’ ifadelerini kullandı.

“DÜNYA’DA BAŞKA BİR İLKİ DE TÜRK POSTASI OLARAK GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNUYORUZ”

‘Deniz Postası’ hizmetiyle dünyaya liderlik edeceklerini vurgulayan Bozgeyik, “Bu hizmeti İstanbul’da başlatıyoruz, devamı da gelecek. Marmaris’te, Bodrum’da, üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizin neresinde ihtiyaç varsa bu araçlarımızla hizmeti sağlamış olacağız. Dünya’da başka bir ilki de Türk Postası olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Dünya Posta Teşkilatının Konsey Başkanlığını yürüten posta teşkilatımız bununla da dünyaya liderlik etmiş olacak’’ şeklinde konuştu.

Bugün 14:01 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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