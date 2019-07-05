Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:02 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:03 TSİ

Beymen Club 50. Mağazasını Açtı

ANKARA - 30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, 50. mağazasını 5 Temmuz 2019, Cuma günü Ankara Gordion AVM’de hizmete sundu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

BEYMEN CLUB 50. MAĞAZASINI AÇTI...

30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, 50. mağazasını 5 Temmuz 2019, Cuma günü Ankara Gordion AVM’de hizmete sundu.

BEYMEN Club’ın Türkiye genelindeki 50. mağazası olan BEYMEN Club Gordion, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor. Modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle dikkat çeken BEYMEN Club Gordion, brüt 280 metrekarelik alanda her gün 10.00-22.00 saatleri arası modaseverlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

BEYMEN Club’ın yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğini söyleyen BEYMEN Ceo’su Elif Çapçı, “Önde gelen markalarımızdan BEYMEN Club, 2018 yılını %44’lük net büyüme performansıyla tamamladı. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora mağazalarını, Mayıs ayında Mersin Forum mağazasını, geçtiğimiz hafta ise İzmir Forum Bornova mağazamızı hizmete sunduk. 5 Temmuz’da açılışını gerçekleştirdiğimiz BEYMEN Club Gordion ile ülke genelinde 50 BEYMEN Club mağazasına ulaştık. 2019 yılı boyunca BEYMEN Club için yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da yeni mağaza açılışlarımız olacak” dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Borsa ilk yarıda yükseldi mask
Borsa ilk yarıda yükseldi
Bakan Dönmez: "Nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız" mask
Bakan Dönmez: "Nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız"
GAP barajlarından ekonomiye dev katkı mask
GAP barajlarından ekonomiye dev katkı
​TEB’den Konut Kredisi Kampanyası mask
​TEB’den Konut Kredisi Kampanyası
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8,8 milyar dolar oldu mask
Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8,8 milyar dolar oldu
Türkiye’nin plastik atık ithalatı beş kat arttı mask
Türkiye’nin plastik atık ithalatı beş kat arttı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup

GALERİ

Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Nailm Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı mask
Başkent’te feci kaza: 1’i ağır 8 yaralı
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı mask
Ankara'da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL