Beymen Club 50. Mağazasını Açtı

BEYMEN CLUB 50. MAĞAZASINI AÇTI...

30 yılı aşkın geçmişiyle Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Doğadan, etnik zenginliklerden ve sanattan ilham alan modern ve casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan BEYMEN Club, 50. mağazasını 5 Temmuz 2019, Cuma günü Ankara Gordion AVM’de hizmete sundu.

BEYMEN Club’ın Türkiye genelindeki 50. mağazası olan BEYMEN Club Gordion, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor. Modern dekorasyonu, geniş vitrinleri ve ferah atmosferiyle dikkat çeken BEYMEN Club Gordion, brüt 280 metrekarelik alanda her gün 10.00-22.00 saatleri arası modaseverlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

BEYMEN Club’ın yeni mağazalarla büyümeye devam edeceğini söyleyen BEYMEN Ceo’su Elif Çapçı, “Önde gelen markalarımızdan BEYMEN Club, 2018 yılını %44’lük net büyüme performansıyla tamamladı. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul Akmerkez ve İzmir Agora mağazalarını, Mayıs ayında Mersin Forum mağazasını, geçtiğimiz hafta ise İzmir Forum Bornova mağazamızı hizmete sunduk. 5 Temmuz’da açılışını gerçekleştirdiğimiz BEYMEN Club Gordion ile ülke genelinde 50 BEYMEN Club mağazasına ulaştık. 2019 yılı boyunca BEYMEN Club için yatırımlarımıza devam edeceğiz ve yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da yeni mağaza açılışlarımız olacak” dedi.