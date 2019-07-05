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Bugün 14:03 TSİ- Spor

(Özel) Mehmet Yiğiner: Vaat ettikleri parayı yatırsınlar, başkanlığa aday değilim

"Fenerbahçe ile anlaştık" Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin belli olmasının ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yaptığı...
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"Fenerbahçe ile anlaştık"

Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul tarihinin belli olmasının ardından Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yaptığı açıklamada, "Muhalefet yapanlara çağrımdır; Ciddiyetinizi görmek için MKE Ankaragücü resmi hesabına vaat ettiğiniz 35 milyonu yatırın, başkanlığa aday olmayacağım" dedi.

açıklamalarda bulundu. Yiğiner, "Aylardır belirli bir muhalif gurup kulüp üzerinde ve sporcular üzerinde oyunlar oynuyor. Ben ve arkadaşlarım kapımızı herkese açtık. Buyrun gelin diyoruz. Yaptıkları açıklamalarda önce 35 milyon, sonra 70 milyondan bahsediyorlar. Buyrun gelin ve kulübün resmi hesabına yarısını, yani 35 milyon lirayı yatırın, adaylıktan çekileyim. Biz bu kongreyi onlar için yaptık. İşte size fırsat, yatırın resmi hesaba parayı gelin, bizler de sizlere destek olalım. Kongre için 20 kişilik bir üye kontenjanı onlar için açık bıraktık. Gelen arkadaşlar yönetimini rahat oluştursun diye. Ülkedeki ekonomik durum ortada. Onlara yine avantaj sağlayacak teklifimiz var. Muhalefet yapmaya gerek yok. Onun da yarısını yatırsınlar ciddiyetlerini görelim. İsterlerse bu kongreden sonra tekrar kongre yaparız ve tamamen aktif bir yönetim oluştururlar. Benim telefonum herkese açık. Geçmiş başkanlarımıza, yöneticilerimize, iş adamlarımıza ve tüm camiaya sesleniyorum. Kimsenin kafasını karıştırmaya gerek yok. İşte sizlere fırsat. Eğer ciddi iseniz muhalefet yapmaya gerek yok. Ankaragücü için çıkın gelin" diye konuştu

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Başkan Mehmet Yiğiner, stat konusunda henüz bir gelişme olmadığını söyleyerek, "Spor Bakanlığımız Gençlerbirliği ve Ankaragücüne henüz Eryaman Stadı'nı tahsis etmedi. Bu işlem kısa sürede yapılırsa her iki kulüp açısından ekonomik olur. Transfer ve hoca konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ankaragücü'nün menfaatleri doğrultusunda gereken neyse yapacağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK"

Ankaragücü'nün genç file bekçisi Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferi hakkında da konuşan başkan Yiğiner, "Biz Fenerbahçe ile anlaştık. Fenerbahçe oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor. İki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu 22 Temmuz Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 30 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek.

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Bugün 14:03 TSİ DHA Ankara- Spor

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