Ankara'da Akşam Şenlikleri Başlıyor

Altındağ’da yaz ayları artık daha da keyifli… Her yaştan Altındağlı vatandaşın yaz akşamlarını keyifle değerlendirmesini isteyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yaz boyunca ilçe genelinde çeşitli aktiviteler gerçekleştirilmesi için talimat verdi. Bundan böyle, yaz boyunca Altındağ’ın farklı noktalarında rengârenk etkinlikler düzenlenecek.

İLK PROGRAM 6 TEMMUZ CUMARTESİ AKŞAMI

Altındağ Belediyesi yaz akşamı programlarının ilki, 6 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz boyunca farklı noktalarda gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk durağı Karapürçek Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yanı olacak. Etkinlikler her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek şekilde düzenlendi. Animasyon gösterileri ve yarışmaların olacağı etkinlik programında; tiyatro gösterileri, çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri, illüzyon şov, sinema filmi gösterimleri ve daha bir çok sürpriz eğlence yer alıyor.

ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK

Yaz akşamı şenlikleri sadece bu kadarla sınırlı değil… Şenlik programının kapsamı, özellikle Altındağlı çocukların eğleneceği şekilde düzenlendi. Sinema gösterimleri ve konserlerin yanı sıra Cuma ve Cumartesi akşamları ise, Altındağ’daki 11 pazar alanında çocuklar eğlenceye doyacak. Her Cuma ve Cumartesi akşamı saat 17:00’de başlayacak olan etkinlikler kapsamında, pazar alanlarına şişme oyuncaklar kurulacak, çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak. Renkli balonların dağıtılacağı, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin yapılacağı program, mahalle sakinlerine keyifli anlar yaşatacak.

Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise sinema gösterimleri ve konserlerle keyifli zamanlar geçirecek. Büyükler için Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konserleri düzenlenecek, aşık atışmaları ve yarışmalar ise eğlenceyi doruğa ulaştıracak. Ayrıca şenlik alanına katılan Altındağlıları da sürpriz hediyeler bekliyor. Yaz akşamı etkinliklerine katılan vatandaşlar arasından kura ile yapılacak çekilişle, her akşam şanslı kişilere sürpriz hediyeler verilecek.

“ALTINDAĞ’A RENK KATACAK”

Yaz etkinliklerinin Altındağ’a renk katacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Her yaştan Altındağlı hemşehrimizin, çoluk çocuk toplanıp, komşularıyla birlikte neşeli vakit geçirmesini istiyoruz. Bunun için pek çok etkinliği onların ayağına getiriyoruz. Herkes sinemaya gidemeyebilir, her çocuk sihirbaz göremeyebilir. Biz tüm bu hayalleri hayata geçirmek, çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek, ailece keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve bu vesileyle komşuluk ilişkilerini de güçlendirmek istiyoruz” dedi.