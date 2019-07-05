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Bilişim 500’de Yine Zirvenin Sahibi Oldu

Sensormatic, Bilişim 500’de Güvenlik Donanımı Kategorisi’nde bu yıl yeniden 1. seçildi. Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketinin belirlendiği Bilişim 500 listesinde ise 50. sırada yer aldı.
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Sensormatic, Bilişim 500’de yine zirvenin sahibi oldu

Sensormatic, Bilişim 500’de Güvenlik Donanımı Kategorisi’nde bu yıl yeniden 1. seçildi. Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketinin belirlendiği Bilişim 500 listesinde ise 50. sırada yer aldı.

Lider güvenlik teknolojileri entegratörü Sensormatic, Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde 50. sırada yer aldı ve bir kez daha Güvenlik Donanımı Kategorisi lideri olmayı başardı. Sensormatic ayrıca Sistem Entegratörü ve İş Ortağı kategorisinde 11. sırada konumlandı. BThaber Gazetesi tarafından hazırlanan ve 20 yıldır Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketini belirleyen araştırmanın 2019 yılı sonuçları, 2018 ciroları baz alınarak hazırlandı.

Türkiye’de bilişim sektörüne öncülük eden kuruluşlardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Kurulduğumuz 1994 yılından bu yana gelişen teknolojiyle birlikte kendimizi yeniliyor, güvenlik teknolojileri sektörüne ve Türkiye’ye, yeni nesil teknolojilerle değer üretiyoruz. Sensormatic olarak 25. yılımızda Bilişim 500’de lider olarak listelenmenin mutluluğunu yaşıyor, araştırmayı yapan BTHaber ve M2S’e teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

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