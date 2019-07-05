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Yeni Kimlik Randevu Alma Sistemi

ANKARA - Şuan için Türkiye’nin tüm noktalarından yeni kimlik hizmeti verilebilmektedir. Ancak kimlik yenileme işlemi hakkında herhangi bir bilgisi olmayan kişilerin, yeni sistem hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. İşte tüm detayları...
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Yeni Kimlik Randevu Sistemi!

Geçtiğimiz yıllarda yapılan yeni düzenlemeyle her Türk vatandaşı için yeni nüfus cüzdanı uygulamasının yapılması hedeflenmektedir. Birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanan yeni çipli kimlikler beraberinde kimlik yenileme işlemleri ve yeni başvuru yöntemlerinin gelişmesine neden oldu.

Ankara ve diğer pek çok kentte hızla kullanımı yayılmaya başlayan yeni çipli kimlikler en geç 2023 yılına kadar tüm vatandaşların almış olması hedeflenmektedir. Bağlı bulunduğunuz Nüfus il veya ilçe müdürlüklerinden yeni kimlik talebinde bulunmanız mümkündür. Ancak eski sistemde olduğu gibi doğrudan Nüfus Müdürlüklerine giderek kimlik başvurusunda bulunmanız artık mümkün değildir. Bunun için belirlenen yöntemlerle randevu almalı sonrasında da sizden istenen belgelerle birlikte başvurularını yapmanız gerekmektedir.

Yeni çipli kimlik başvurusunda istenen belgeler arasında en önemlisi biometrik fotoğraftır. En az 2 adet son altı aya ait biometrik fotoğrafla yeni çipli kimlik başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka fotoğraflarınızın güncel ve kanunda belirtilen şekliyle hazırlandığından emin olmalısınız.

Ankara Yeni Kimlik Randevusu Nasıl Alınır?

Şuan için Türkiye’nin tüm noktalarından yeni kimlik hizmeti verilebilmektedir. Ancak kimlik yenileme işlemi hakkında herhangi bir bilgisi olmayan kişilerin, yeni sistem hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Yeni kimlik randevu alma işlemleri iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Özellikle Ankara gibi büyük kentlerde randevu sistemiyle kimlik başvurusu yapmak vatandaşlara birçok açıdan avantaj sağlamaktadır.

Ankara kimlik randevusu alma işlemi için vatandaşlar isterlerse Alo 199 Nüfus Müdürlükleri çağrı merkezlerini arayabilir ya da Nüfus Müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden yeni kimlik yenileme randevusu alabilirler. Randevu gününü ve saatini kolayca belirleyebilirsiniz. Ancak randevu aldıktan sonra randevu günü ve saatinden işlemlerini yapmayan kişiler için en az 6 ay yeni randevu verilmemektedir. Bu nedenle kimlik randevusu aldıktan sonra mutlaka belirtilen gün ve saatte Nüfus Müdürlüğünde işlemlerinizi gerçekleştirin.

E-kimlik randevu sistemi aracılığıyla hem yeni kimlik başvurusu yapabilir hem de kayıp, çalıntı ve yenileme işlemleri için başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ankara’da Yeni Kimlikler Kaç Gün İçinde Verilir?

Yeni çiplik kimlik başvurusu yapan kişiler en geç 15 gün içinde kimliklerinin adreslerine gönderilmesini talep edebilirler. Sadece son altı aya ait biometrik fotoğraf ve parmak izi işlemleriyle yapacağınız başvurulardan sonra yeni kimliğiniz adresinize gönderilir.

Ankara’da yeni kimlikler kaç günde gönderilir sorusunun cevabı da bu nedenle değişmemektedir. Türkiye’nin tüm bölgelerinden yeni kimlik başvurularından sonra gönderim süresi en geç 15 gün olarak belirlenmiştir.

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