Yeni Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

TFF Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Başkan: Zekeriya Alp

Başkan Vekili: Oğuz Sarvan