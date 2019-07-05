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Bugün 16:02 TSİ- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın içerisinde bomba olduğu belli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camiinde kıldı. Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriyeli 3 kişi, ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3’ü de ölmüş. Şu an incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camiine gelerek burada Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile ilgili olarak, “Suriyeli 3 kişi, ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlamasının neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3’ü de ölmüş. Şu an incelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Tabii bunun gerisinde ne vardır ne yoktur, arkadaşlarımız şu an çalışıyorlar. Onu da zannediyorum en kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler daha çok terörle bağlantısı olabilir istikametinde. Herhalde birkaç saat içerisinde bakanlığımız da bununla ilgili detay bilgi verecektir” dedi.

AK Parti içerisindeki bazı isimlerin yeni parti kuracakları yönündeki iddia ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim şu anda partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil. Ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Buna benzer haberleri sizlerden, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu ama şimdi tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile. Ondan sonra bir başkaları aynı şekilde ayrıldılar, onlar da tarih oldu. Daha sonra bir başkası, o da tarih oldu. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Beraber yürüyen arkadaşımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider biz de yolumuza devam ederiz” diye konuştu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, İran ve Rusya arasında düzenlenecek üçlü zirve hakkında, “Ağustos sonu veya Eylül başı gibi böyle bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip ona göre de başta İdlib olmak üzere bu konuda neler yapabiliriz, bunları görüşme imkanımız olacak. Şu anda tabii İdlib’le ilgili olarak özellikle Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun dışında Amerika’nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkilerimizi dışişleri bakanları arasında yürütüyoruz” dedi.

Bugün 16:02 TSİ İHA İstanbul- Siyaset

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