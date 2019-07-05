Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve denge çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmalarının ardından yaptıkları top ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı noktaladı. U19 takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz