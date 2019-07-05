Sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Nallıhan’da bugün öğleden sonra sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren yağmur sonrası köylerde sel yaşandı. Sobran Deresi’nde su debisi yükselirken, Emremsultan köyünde yollar sular altında kaldı. Ulaşım ise güçlükle sağlandı.
Bugün 16:23 TSİ- Asayiş
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kısa süren sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz