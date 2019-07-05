Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:23 TSİ- Asayiş

Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde kısa süren sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı.
Video için play'e tıklayın

Sıcaklıkların 3 gündür mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Nallıhan’da bugün öğleden sonra sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren yağmur sonrası köylerde sel yaşandı. Sobran Deresi’nde su debisi yükselirken, Emremsultan köyünde yollar sular altında kaldı. Ulaşım ise güçlükle sağlandı.

Bugün 16:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı mask
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu mask
Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
Teröristlere göz açtırılmıyor mask
Teröristlere göz açtırılmıyor
Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı mask
Bakan Turhan: Doğu Ekspresi, geçen yıl 436 bin 755 kişiyi ağırladı
Üniversiteli Eren, yaralı ve bakımsız sokak hayvanlarına evini açtı mask
Üniversiteli Eren, yaralı ve bakımsız sokak hayvanlarına evini açtı
Başkent’te terör örgütüne darbe mask
Başkent’te terör örgütüne darbe
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL