Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 4-3 geçerek şampiyon olan Anadolu Efes’in bayrağı, bir İstanbul geleneği olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan iznin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Anadolu Efes Spor Kulübü bayrağı, 5-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 5 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda olacak. Bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Tarihi Yarımada’ya bakan tarafında bulunacak.
Bugün 16:54 TSİ- Spor
Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı köprüye asıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-20189 sezonunu finalde Fenerbahçe Beko’yu geçerek şampiyon kapatan Anadolu Efes’in bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz