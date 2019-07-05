Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı köprüye asıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 4-3 geçerek şampiyon olan Anadolu Efes’in bayrağı, bir İstanbul geleneği olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan iznin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Anadolu Efes Spor Kulübü bayrağı, 5-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 5 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda olacak. Bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Tarihi Yarımada’ya bakan tarafında bulunacak.