Teleperformance, Bilişim 500'de ilk 100'de

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde lider Teleperformance Türkiye, Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerinin belirlendiği Bilişim 500’de ilk 100 şirket arasında yer aldı. Bu yıl 20. kez düzenlenen ve 4 Temmuz Perşembe günü Emek Sineması'nda sonuçların açıklandığı ‘Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması’nda bilişim sektörünün ciro itibarıyla en büyük 74. şirketi olan Teleperformance Türkiye, Çağrı Merkezi kategorisinde 5. ve Hizmet İhracatı’nda 4. oldu. Teleperformance Türkiye, geçtiğimiz yıl Bilişim 500'de 80. sıradaydı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden çağrı merkezlerine bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yaklaşımıyla öncülük etmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyiminde global bir lider olarak, insanın sahip olduğu gücün her şeyden önce geldiğine inanıyoruz. Güven, saygı ve ilgi esasıyla hayatını sürdüren insan unsuru ile teknoloji arasında ideal dengeyi kurarak, üst düzey bir müşteri deneyimine öncülük ediyoruz.” diye konuştu.

Dünya genelinde 40 yılı aşkın süredir en büyük markaları müşterileriyle buluşturan global bir çatı altında yapay zeka, ileri düzey analitik, robotik süreç otomasyonu ve dijitalleşme konularında avantajlı bir noktada olduklarına dikkat çeken Doğrular, “Son üç yılda yüzde 30 büyüme yakaladık ve 2019 yılında yüzde 50 üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğiz. Bilişim 500 listesinin derlendiği 2018 yılı içinde toplam 13 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığımız Balıkesir lokasyonuyla birlikte Türkiye genelinde 6 çağrı merkezine ulaştık. Bu başarının sonuçlarını Bilişim 500 listesinde görmek bizim için son derece gurur verici." diye konuştu.

Teleperformance Türkiye, İstanbul, Uşak, Trabzon, Antalya ve Balıkesir olmak üzere Türkiye'nin 5 ilinde, 3.250 kişilik istihdam gücüyle markaların bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde ihtiyaçlarını karşılıyor. Şirketin yeni döneme ilişkin hedefleri kapsamında çok dilli hizmetler ve yakın kıyı yatırımlarını artırarak bölgesel büyümeye yönelmesi dikkat çekiyor.