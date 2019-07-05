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Nike Futbol Oynanacak Büyük Finali ve Sporla Dolu Geçen Yazı Kutluyor

Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri, Pazar günü şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Son derece başarılı geçen ve dünyanın dört bir yanında kadın futboluna yeni hayranlar kazandıran final maçıyla turnuva son bulacak. Final maçının başlama vuruşundan önce turnuvada boy gösteren olağanüstü futbolcuların ve tutkunu oldukları oyunun desteklenmesi konusunda çalışan Nike, turnuvaya dair ilginç bilgileri futbolseverle paylaşıyor.
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Sporla geçen yazın ardından Pazar günü Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluk için saha çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından kadın futboluna olan ilgiyi artıran turnuvada final maçı öncesinden Nike, turnuvaya dair ilginç bilgileri futbolseverle paylaşıyor.

ABD Kadın Futbol Milli Takımı forması en çok satılan forma

Nike, yarı finale çıkan dört takımdan üçü de dahil olmak üzere turnuvaya katılan 24 takımdan 12'sinin sponsorluğunu büyük bir gururla yaptı. ABD Kadın Futbol Milli Takımı forması, kadın ve erkek futbol takımları arasında tek bir sezonda nike.com web sitesi üzerinden en çok satılan futbol takımı forması oldu. Satışları büyük ölçüde artan tek forma ABD forması değildi. Fransa, İngiltere, Nijerya ve Brezilya forma satışları da 4 yıl önceki son turnuvadan bu yana yüzde 200'ün artış göstererek toplam forma satışlarına önemli bir katkıda bulundu. ABD'nin yanı sıra pek çok ülkenin kadın formaları erkek ölçülerinde hazırlanarak satışa sunuldu ve 2015'teki son turnuvadan bu yana yapılan erkek takımı forma satışlarını neredeyse ikiye katladı. Bu turnuva için hazırlanan kadın futbol forma ve malzemelerinin satışları 2015'teki turnuva için yapılan satışların yüzde 150 üzerinde gerçekleşti. Brezilya, Nijerya, Şili ve Çin için hazırlanan Milli Takım Koleksiyonlarının antrenman ve günlük kıyafet öğeleri özellikle ilgi çekti.

Bu turnuvada en uzun süre kullanılan krampon markası da Nike oldu. Nike krampon giyen oyuncular, diğer markaların kramponlarını giyen oyunculardan daha fazla gol attı. Nike krampon tercih eden oyuncuların kaydettiği gollerin yüzde 60'ı, Nike Mercurial 360 giyen oyuncular tarafından atıldı. Maçın oyuncusu seçilen futbolcular arasında da Nike'ın sponsor olduğu oyuncular dikkat çekti.

Nike'ın ‘ Dream Further’ kampanyası en çok izlenen kampanya oldu

Nike’ın Fransa’da gerçekleşen turnuva öncesi yaptığı ve Türk oyuncu Melike Pekel’in yanı sıra birçok ünlü kadın futbolcunun da yer aldığı ‘Dream Further’ kampanyası, ‘The Last Game’, ‘Winner Stays’ ve ‘Write the Future’ gibi erkek futbolu ağırlıklı Nike futbol kampanyalarını geride bırakarak bugüne dek en çok izlenen Nike futbol kampanyası unvanını elde etti. ‘Dream Further’ gerek dijital platformlarda gerekse TV yayın platformlarında toplamda yaklaşık yarım milyar kez görüntülendi. Dijital platformlar üzerinden yapılan görüntülemeler TV yayın platformlarının çok daha üzerindeydi. Yine de TV yayın platformlarının kampanyaya büyük bir katkısı oldu.

Kadın futbolcuların sosyal medya takipçileri arttı

Kadın futbolcuların birer ikon olarak imajlarının desteklenmesi için Nike hem turnuva öncesinde hem de turnuva sırasında onları markanın sosyal medya kanallarında ön plana çıkardı. Sam Kerr, Amandine Henry, Fran Kirby, Alex Morgan, Lieke Martens, Megan Rapinoe, Andressa Alves ve Wang Shuang gibi çok sayıda oyuncu, hayran sayılarının artırılması amacıyla yoğun bir şekilde tanıtıldı. Bu sporcuların her birinin sosyal medya takipçi sayılarında dikkati çeken bir artış gerçekleşti, hatta bazılarının takipçileri iki kattan fazla arttı. Kadın futbolcuların bu şekilde ön plana çıkarılmasıyla çoğalan ilgi, turnuvanın her haftasında Nike'ın sosyal medya kanallarında da takipçi sayısının altı basamaklı rakamlarla artmasını sağladı.

Bugün 17:39 TSİ - Spor

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