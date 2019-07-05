Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti

AVRUPA Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'ni ziyaret etti.



Ankara Barosu'nda gerçekleşen ziyarete, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Aşkın Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Meltem Akyol, İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kerem Altıparmak, İnsan Hakları Merkezi Divan Üyeleri Avukatlar Ziynet Özçelik, Ufuk Can Mahanoğlu ve Sercan Aran katıldı. Görüşmede, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki hak ihlalleri, OHAL sonrası yargının durumu, insan hakları savunucularına yönelik hak ihlalleri konusunda bilgi alış verişinde bulunulduğu öğrenildi. Düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki gelişmeler konusunda temas ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Temmuz'da Türkiye'ye gelen Dunja Mijatovic ve beraberindeki heyetin, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiği, dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

