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Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı’da meydana gelen patlama ile ilgili, "Aracın içerisinde bomba olduğu belli" dedi.