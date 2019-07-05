Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın, Sudan’da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz" denildi.
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Dışişleri’nden "Sudan” açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz