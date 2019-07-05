Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:46 TSİ- Gündem

Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı

Kutsal toprakları ziyaret için hacı adayları İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı uğurlama töreninde bazı aileler yakınlarını gözyaşlarıyla yolcu etti.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında İstanbul’daki Hac kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getirmek üzere havalimanına gelen Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, hacı adaylarının aileleri katıldı. Hacı adayları havalimanında kendilerini yolcu etmeye gelen yakınlarıyla vedalaşırken zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Kimi hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayarak aileleriyle vedalaşan Hacı adayları daha sonra dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının kutsal topraklara gidişi 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Ülke genelinde ise bu yıl toplam 80 bin kişi Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.

“HACCA UĞURLAMANIN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR”

Hacı adaylarını uğurlamak için havalimanına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bu yıl İstanbul’dan 11 bin 500 hacca uğurlayacağımız adaylarımızın ilk kafilesini bugün gönderiyoruz. Bizim geleneğimizde Hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Bizleri dualarınızda unutmayın sizleri seviyoruz Allah’a emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“9 YILDAN BERİ BEKLİYORUZ”

Yıllardır Hacca gitmek için beklediğini ifade eden bir Hacı adayı, “9 yıldan beri bekliyoruz Allah nasip etti gidiyoruz. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin" dedi. Bir başka Hacı adayı ise “Çok mutluyuz 10 yılda da olsa çıktı, Allah herkese kısmet etsin. Heyecanla bunu bekledik” diye konuştu.

Bugün 19:46 TSİ İHA İstanbul- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi mask
PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
D-100 Karayolu’nda feci makas kazası kamerada mask
D-100 Karayolu’nda feci makas kazası kamerada
İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı mask
İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
18 yaşındaki suç makinesi yakalandı mask
18 yaşındaki suç makinesi yakalandı
MNG Kargo Elektrikli Bisikletlerle Dağıtım Yaparak Doğayı Koruyor mask
MNG Kargo Elektrikli Bisikletlerle Dağıtım Yaparak Doğayı Koruyor
Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu mask
Yenimahalle’nin Engellileri Amasra Turunda Buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri mask
Emekli Maaşlarına Son Dakika Zammı - Emekli Maaşı Haberleri
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir! mask
ABD Basınından Yeni F - 35 İddiası: Türkiye Rus Jetlerini Alabilir!
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor mask
THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli seferi için gün sayıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL