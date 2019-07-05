Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı

2019 yılı Hac organizasyonu kapsamında İstanbul’daki Hac kafilesi, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getirmek üzere havalimanına gelen Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, hacı adaylarının aileleri katıldı. Hacı adayları havalimanında kendilerini yolcu etmeye gelen yakınlarıyla vedalaşırken zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Kimi hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Havalimanındaki işlemlerini tamamlayarak aileleriyle vedalaşan Hacı adayları daha sonra dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adaylarının kutsal topraklara gidişi 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Ülke genelinde ise bu yıl toplam 80 bin kişi Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek.

“HACCA UĞURLAMANIN ÇOK ÖZEL BİR YERİ VAR”

Hacı adaylarını uğurlamak için havalimanına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bu yıl İstanbul’dan 11 bin 500 hacca uğurlayacağımız adaylarımızın ilk kafilesini bugün gönderiyoruz. Bizim geleneğimizde Hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Bizleri dualarınızda unutmayın sizleri seviyoruz Allah’a emanet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“9 YILDAN BERİ BEKLİYORUZ”

Yıllardır Hacca gitmek için beklediğini ifade eden bir Hacı adayı, “9 yıldan beri bekliyoruz Allah nasip etti gidiyoruz. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin" dedi. Bir başka Hacı adayı ise “Çok mutluyuz 10 yılda da olsa çıktı, Allah herkese kısmet etsin. Heyecanla bunu bekledik” diye konuştu.