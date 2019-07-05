Milli futbolcu Merih Demiral, 18 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına Juventus’a transfer oldu. Sporting Lizbon’dan kiralık olarak Alanyaspor’a gelen Merih, buradan İtalya’nın Sassuolo takımına geçmişti. Demiral’ın bir sonraki takımı ise Serie A ekibi Juventus oldu. Merih Demiral 5 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletecek.
Bugün 21:52 TSİ- Spor
Merih Demiral Juventus’ta
Merih Demiral, Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus’a transfer oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz