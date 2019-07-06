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Ankara'da 35 Ülkeden Öğrenci Millet Bahçesi’nde Buluştu

ANKARA - Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ülkemize yurtdışından öğrenim görmek için gelen 35 ülkeden 100’ü aşkın öğrenciyi ağırladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dilmer Birimi tarafından düzenlenen piknikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Dilmer Müdürü Bünyamin Oğuz ve yabancı öğrencilerle bir araya geldi.
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Ankara'da 35 Ülkeden Öğrenci Millet Bahçesi’nde Buluştu

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi, ülkemize yurtdışından öğrenim görmek için gelen 35 ülkeden 100’ü aşkın öğrenciyi ağırladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dilmer Birimi tarafından düzenlenen piknikte Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, Dilmer Müdürü Bünyamin Oğuz ve yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

İnsanlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz

Çeşitli bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta insanların nefes aldığı, mutlu olduğu yerler inşa ediyoruz. Özetle insanlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Dili, dini, milleti fark etmeksizin hizmet ediyoruz. Bugün Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi’nde ülkenin dört bir noktasından ülkemize eğitim için gelen öğrenci kardeşlerimizi misafir ediyoruz” dedi.

Örnek teşkil edecek proje

Üreğil Millet Bahçesi’nin öğrenciler için örnek teşkil edecek bir proje olduğunu ifade eden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Musa Kazım Arıcan, “Bu arkadaşlarımız okullarını bitirdiğinde hepsi kendi alanında bir yerlere gelerek, burada gördüklerini paylaşacak. Bunun için bizlerde ülkemizin güzelliklerini yurt dışından gelen öğrencilerimize göstererek dünya ile paylaşımımızı artırıyoruz. Böyle güzel bir ortamda bizleri ağırlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye de çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Bugün 10:29 TSİ Ankara/ Mamak- Gündem

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