Mor ve Ötesi 8 Temmuz'da Harbiye'de

MOR VE ÖTESİ’NDEN AÇIKHAVA’DA SENFONİ



Senfonik konseriyle büyük beğeni toplayan Rock grubu Mor ve Ötesi, dinleyicisi ile Harbiye Açıkhava’nın büyüleyici atmosferinde yeniden buluşuyor. Grup, Kerki-Solfej’in düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında önce 8 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da, daha sonrasında ise 7 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkacak.





Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan grup üyelerinden Harun Tekin ve Kerem Özyeğen, Harbiye'nin kendileri için her zaman özel bir sahne olduğunu belirtirken, bu kez senfonik projeleri ile açıkhava sahnesinde olacakları için ayrı bir heyecan duyduklarıni da eklediler.



Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun eşlik edeceği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir Mor ve Ötesi deneyimi yaşatacak.