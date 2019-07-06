Yenimahalle Kent Konseyi 9’uncu Olağan Genel Kurulu Yapıldı

*Yaşar “Kent konseyleri ortak aklın demokraside kullanılmasıdır”

Yenimahalle Kent Konseyi 9’uncu Olağan Genel Kurulu Yenimahalle Belediyesi Sinan Bengier Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Genel kurula Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras, İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Alataş, Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar, STK temsilcileri, muhtarlar ve gönüllüler katıldı.

İl ve ilçelerdeki kent konseylerinin önemini kısa bir konuşma ile anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Kent konseyleri, ortak aklın demokraside kullanılmasıdır. Biz, tek adam idaresinden değil ortak akıldan yanayız” dedi.

Tek adam değil ortak akıl

Kent konseyleri bölgelerin eksiklerini, yanlışlarını çözüm önerileriyle kentlerin yöneticilerine sunan bir ortak akıl kuruluşudur diye konuşan Başkan Yaşar “Bu kuruluşlar aslında idarecilere hizmet eden ve bizlerin çalışmalarını da kolaylaştıran bir yapıdır. Ben bu gözle baktım. Hep destek oldum. Türkiye’deki kent konseyleri arasında başarıyla görev yapan bir kent konseyine sahibiz. Hem Yenimahalle halkına hizmet ettiler hem de bize çok büyük katkıları oldu. Biz tek adam idaresi ile değil ortak akıl yönetimi ile kentimizi yönetiyoruz. Kent konseyleri gibi gönüllü kuruluşlar kentlerde olabilecek yanlışları en aza indirir. 10 yıldır sokak sokak geziyorum. Bir ayakkabı boyacısının önerisini yerine getirdiğimiz zaman bir bürokratın yaptırdığı işten daha verimli geri dönüşü oluyor. İşte kent konseyi de siyasetin dışında kentlerin kalkınması, yaşayanların ihtiyaçlarının tespiti noktasında öncülük yapıyor. Biz bugüne kadar olduğu gibi yeni yönetime de yasalar çerçevesinde tam destek vermeye devam edeceğiz. Genel kurulun Yenimahalle’miz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye genelinde aktif çalışan 200’e yakın kent konseyi arasında en şanslı kent konseyi olduklarını ifade eden Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar'da Başkan Yaşar’a ve belediye çalışanlarına 10 yıldır yapılan destek için teşekkür etti.

Atila Çınar yeniden başkan

Faaliyet raporunun görüşülüp oy birliğiyle kabul gördüğü genel kurulda; yeni yönetim de yapılan oylama ile belirlendi. Oylamanın ardından 2 yıllık dönem için Yenimahalle Kent Konseyi mevcut Başkanı Atila Çınar güven tazeleyerek yeniden başkan seçilirken Genel Sekreterlik görevi de Aziz Türk’e emanet edildi.