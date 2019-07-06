Ankara Optimum AVM'de LEGO Spider-Man Etkinliği

Ankara Optimum AVM, küçük ziyaretçilerini LEGO Spider-Man etkinliğinde bir araya getiriyor
Çocuklar için yaz tatilinin en eğlenceli adresi olan Ankara Optimum AVM, 6-14 Temmuz tarihleri arasında minik ziyaretçilerini LEGO Spider-Man etkinliğine bekliyor.
Ankara Optimum AVM, tatil döneminde küçük ziyaretçileri için birbirinden eğlenceli etkinlikler sunmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü ve çok sevilen Spider-Man serisinin yeni filmi ‘’Evden Uzakta’’ vizyona girmeye hazırlanırken, LEGO Spider-Man etkinliği Türkiye’de ilk defa hayranlarıyla buluşmak için Ankara Optimum’a geliyor!
Ankara Optimum AVM, 6-14 Temmuz tarihlerinde, saat 12.00 ile 19.00 saatleri arası düzenlenecek LEGO Spider-Man yapım etkinliği ile çocukları hem eğlenceli hem de yaşıtlarıyla keyifli vakit geçireceği etkinliğe davet ediyor.
Marvel’in sevilen karakteri Spider-Man’in renkli dünyasını LEGO’lar ile yansıtacak çocuklar yaşıtlarıyla bir arada oynamanın da keyfini yaşayacak.
Ankara Optimum AVM etkinlik katında gerçekleşecek etkinliğe 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar ücretsiz katılabilecek.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz