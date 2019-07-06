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Altındağ Pazar Alanlarında Denetim Sürüyor

ANKARA - Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde pazar alanlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.
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“ESNAF DA KAZANACAK VATANDAŞ DA”

Vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde pazar alanlarındaki denetimlerini sıklaştırdı.

Altındağ Belediyesi, mahallelerde kurulan semt pazarlarında güvenliği sağlamak ve vatandaşların düzenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için hummalı bir çalışma başlattı. Altındağ Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, pazarları tek tek gezerek; fiyat etiketlerini, tartıları ve esnafın kılık kıyafet kurallarına uyup uymadığı konusunda denetimlerini sıkışlaştırdı. Zabıta ekipleri kurallara uymayan esnafları uyarırken, vatandaşları ise karşılaştıkları olumsuz durumları 444 39 19 numaralı Altındağ Belediyesi çağrı merkezine iletmeleri konusunda bilgilendirdi. 

“AMACIMIZ HUZURLU PAZARLAR”

Altındağ Belediyesi olarak vatandaşların pazarlarda rahat alışveriş yapabilmeleri için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’da kurulan semt pazarlarında denetimlerimizi artırıyoruz. Amacımız Altındağlı vatandaşlarımızın düzenli ve güvenli bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri. Bu amaç doğrultusunda ekiplerimiz devamlı olarak sahada olacak. Biz esnafıyla, müşterisiyle herkesin mutlu olduğu pazar alanları oluşturmak istiyoruz. Pazar alanları ne kadar huzurlu ve güvenilir olursa bundan esnafımız da vatandaşımız da kazançlı çıkar. Son günlerde sıklaştırdığımız denetimlerin ardından vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler almamız bizleri sevindirdi” diye konuştu.

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Bugün 10:58 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

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