Keçiören 15 Temmuz'u Unutmadı

​KEÇİÖREN, 15 TEMMUZ’U UNUTTURMUYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “15 Temmuz’daki o kara gecede terör örgütlerinin hainliklerini unutmayacağız ama 15 Temmuz aynı zamanda bir destandır. Milletimizin fedakârca mücadelesini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa, meydanlara çıkan kahramanlarımızı da unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Keçiören Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla Türkiye’nin en fazla şehit veren ilçesi Keçiören’deki 27 şehit ve ülke genelindeki 248 şehit anısına özel bir program düzenliyor.

Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe kalkışmasına karşı milletin yazdığı destan 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde Keçiören Belediyesi şehitleri anma programı ile o geceyi bir kez daha hatırlatıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde gerçekleşecek etkinlikte gündüz ve gece olmak üzere 2 ayrı program düzenlenecek. Şehitler anısına okunacak Kur’an Tilavetiyle başlayacak programlarda 15 Temmuz fotoğraf ve resim sergisi, sinevizyon gösterisi, mehteran dinletisi olurken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Şanlı da o geceye özel bir konser verecek.

“O GECE MİLLET YENİ BİR DESTAN YAZDI”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz’un milletin yazdığı bir destan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türk tarihinin önemli kırılma noktaları ve tarihleri var, 1071 bunlardan biridir, 1453, 1919, 1923 bunlar arasındadır, şimdi buna bir de 15 Temmuz 2016 tarihi eklendi, o gece önemli bir kırılma noktasıydı. O gece milletimiz, milli iradeye ve ülkesine sahip çıktığını göstererek yeni bir destan yazdı. Çıplak elleriyle tanklara direndi, hainlerin oyununu bozarak istiklal ve istikbal mücadelesi verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’, milletimizin kahramanlığını unutmayacak ve unutturmayacağız.”

15 Temmuz şehitlerini de rahmetle anan Altınok, “Herkese gazilik ve şehitlik nasip olmaz, o bir mertebedir. Ama o gece sokağa çıkan, mücadeleyi zaferle taçlandıran, milli iradelerine sahip çıkan herkes o gecenin kahramanıdır” diye konuştu.