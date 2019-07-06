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Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret

ANKARA - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, havacılık ve uzay sanayi alanında Türkiye’nin uluslararası arenadaki gururu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI/TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti. Başkan Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Genel Müdür Kotil’e ve tüm TUSAŞ ailesine teşekkür etti.
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Başkan Oğuz’dan Temel Kotil’e ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz,  havacılık ve uzay sanayi alanında Türkiye’nin uluslararası arenadaki gururu olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI/TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti. Başkan Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Genel Müdür Kotil’e ve tüm TUSAŞ ailesine teşekkür etti.    

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe sınırları içinde bulunan ve Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayi alanında uluslararası arenadaki gururu olan TAI/TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaret etti. Başkan Oğuz burada, Genel Müdür Kotil’den yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Başkan Oğuz, uzay ve havacılık alanlarındaki başarılarından dolayı Genel Müdür Kotil’e ve tüm TUSAŞ ailesine ilçe halkı adına teşekkür etti.

Başarılar diledi

Başkan Oğuz, Genel Müdür Kotil’in göreve başlamasının ardından bir süre önce kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu anımsatarak, gerçekleştirdiği ziyaretin iade-i ziyaret kapsamında olduğunu söyledi. Başkan Oğuz, “TUSAŞ markası uluslararası arenada ülkemizin göğsünü kabartan ve ülke güvenliğimiz açısından oldukça önemli işlere imza atıyor. Değerli Genel Müdürümüz Temel Kotil ve tüm çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.


Genel Müdür Kotil de, Başkan Oğuz’u misafir etmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı ziyareti için teşekkür etti.  

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