Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi Melli ve Guduric’in NBA’e gitmesinin ardından önemli bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, son olarak Rus temsilcisi CSKA Moskova’da forma giyen başarılı guard Nando De Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden, ‘Fenerbahçe’ye Hoş geldin De Colo’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

5 sezon görev aldığı CSKA Moskova formasıyla bu sezon THY Euroleague’de şampiyonluk yaşayan De Colo, 14.7 sayı, 2.5 ribaund ve 3.4’lük asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.