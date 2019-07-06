Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi Melli ve Guduric’in NBA’e gitmesinin ardından önemli bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, son olarak Rus temsilcisi CSKA Moskova’da forma giyen başarılı guard Nando De Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden, ‘Fenerbahçe’ye Hoş geldin De Colo’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.
23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine’de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo’ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
5 sezon görev aldığı CSKA Moskova formasıyla bu sezon THY Euroleague’de şampiyonluk yaşayan De Colo, 14.7 sayı, 2.5 ribaund ve 3.4’lük asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz