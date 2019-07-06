Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı

BÜYÜKŞEHİR SORUYOR, BAŞKENTLİ KADINLAR YANITLIYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KADINLAR ANKARA’DAN NE İSTİYOR?” ADLI BİR ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ANKET KAPSAMINDA 5 BİN KADINA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

ANKET İLE KADINLARA EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, ULAŞIMDAN SOSYAL PROJELERE KADAR BİRÇOK KONUDA SORU YÖNELTİLİYOR

BAŞKENTLİ KADINLAR, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN, KIZILAY METRO İSTASYONUNDAKİ DİJİTAL EKRANLAR ARACILIĞIYLA YA DA YÜZ YÜZE YAPILAN GÖRÜŞMELERLE TEMMUZ AYI SONUNA KADAR SORULARI YANITLAYABİLİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kadın Dostu Kent” olma yönündeki iddiasını, “ Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” adı altında düzenlediği anketle pekiştiriyor.

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı ankette, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.

ANKET TEMMUZ AYI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada sürdürülen ankette kadınlara; eğitimden sağlığa, ulaşımdan kreş ihtiyacına, belediyenin kadına yönelik çalışmalarından beklentilerine kadar pek çok soru yöneltiliyor.

Temmuz ayı boyunca devam edecek ankete katılmak isteyen kadınlar soruları; Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesi (anket.ankara.bel.tr), Belediye Hizmet Binası içindeki Halkla İlişkiler Bankoları ya da Kızılay Metro İstasyonundaki dijital ekranlardan yanıtlayabilir.

Yaklaşık 5 bin kadının katılımının hedeflendiği “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” anket çalışması internet ortamının dışında, kentin en işlek noktalarında yüz yüze olarak da yapılmaya başlandı.

BAŞKENTLİ KADINLAR ANKETTEN MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ankete katılan 7’den 70’e kadınlar anket uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler:

-Seren Zeynep Öztepe-(21 yaşında-Öğrenci): “Anket uygulamasını çok faydalı buldum. Anketteki soruları incelediğimde çoğumuzun bazı uygulamaları bilmediğini fark ettim. Örneğin ankette ‘Güvenli durak uygulamasından haberdar mısınız?’ diye bir soru vardı. Benim böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberim yoktu. Ben öğrenci olduğum için yurda geç saatlerde dönerken tedirgin oluyordum bu 'güvenli durak uygulaması' ile gideceğim yurdun önüne kadar bırakılıyor olmak kendimi çok güvende hissettiriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra Başkent'te Metrolarda bebek bakım odalarının artırılmasını istiyorum. Kendi kardeşim için biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Birçok bebekli annenin de bu konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum."

-Zehra Mumcu-(35 yaşında-Ev Hanımı): “Kadınlara yönelik anket yapılması çok güzel. Fikrimizin sorulması, önerilerimizin önemsenmesi çok güzel. Başkent'te araçların kaldırımlara park etmesinden çok şikayetçiyiz. Hamileler, bebek arabalarını kullanan aileler ve engelliler çok zor durumda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum. Başkent'in daha temiz olması çocuklarımız için çok önemli.”

-Zeynep Mehmetoğlu-(14 yaşında-Öğrenci): “Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik anket yapması, fikirlerini sorması güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi'nin Hanım Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri var. Kadınlar için şehir içi şehir dışı turlar var. Bu hizmetlerinden memnunuz. Teşekkür ediyoruz.”

“KADIN DOSTU KENT BAŞKENT”

Başkentli kadınların kent yaşamında daha aktif rol almasına olanak tanıyan projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öncelikli olarak her sosyo-ekonomik düzeydeki kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2 Kadın Sığınma Evi, 1’i merkezde 5’i ilçede olmak üzere toplam 6 Kadın Danışma Birimi ile hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle de yoğun mücadele ediyor. Kadına şiddet konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar gerçekleştiren ve bu konudaki ilk genelgeyi yayımlayan belediye unvanını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile örnek projelere de imza atıyor.

Kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yine kadınlara sorarak tespit eden Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentten istekleri, ihtiyaçları, beğenileri, eleştirileri ve önerileri gibi birçok konuyu yine kadınlara sorarak belirliyor.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 2018 yılında kız yurtlarında güvenli durak ve daha çok aydınlatma çalışması başlatarak, kadınların kentte daha güvenli hareket etmesine de olanak sağladı.