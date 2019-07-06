Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:25 TSİ- Kadın G: Bugün 11:26 TSİ

Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı

ANKARA - 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı ankette, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

BÜYÜKŞEHİR SORUYOR, BAŞKENTLİ KADINLAR YANITLIYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KADINLAR ANKARA’DAN NE İSTİYOR?” ADLI BİR ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN, BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ANKET KAPSAMINDA 5 BİN KADINA ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

ANKET İLE KADINLARA EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, ULAŞIMDAN SOSYAL PROJELERE KADAR BİRÇOK KONUDA SORU YÖNELTİLİYOR

BAŞKENTLİ KADINLAR, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN, KIZILAY METRO İSTASYONUNDAKİ DİJİTAL EKRANLAR ARACILIĞIYLA YA DA YÜZ YÜZE YAPILAN GÖRÜŞMELERLE TEMMUZ AYI SONUNA KADAR SORULARI YANITLAYABİLİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi,  Kadın Dostu Kent” olma yönündeki iddiasını,  Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” adı altında düzenlediği anketle pekiştiriyor.

1 Ocak 2019 tarihinden bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan, “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı ankette, kent yaşamındaki kadınların ihtiyaçlarının belirlenmesi hedefleniyor.

ANKET TEMMUZ AYI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada sürdürülen ankette kadınlara; eğitimden sağlığa, ulaşımdan kreş ihtiyacına, belediyenin kadına yönelik çalışmalarından beklentilerine kadar pek çok soru yöneltiliyor. 

Temmuz ayı boyunca devam edecek ankete katılmak isteyen kadınlar soruları; Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesi (anket.ankara.bel.tr), Belediye Hizmet Binası içindeki Halkla İlişkiler Bankoları ya da Kızılay Metro İstasyonundaki dijital ekranlardan yanıtlayabilir.

Yaklaşık 5 bin kadının katılımının hedeflendiği “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” anket çalışması internet ortamının dışında, kentin en işlek noktalarında yüz yüze olarak da yapılmaya başlandı.

BAŞKENTLİ KADINLAR ANKETTEN MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ankete katılan 7’den 70’e kadınlar anket uygulamasından memnuniyetlerini dile getirdiler:

-Seren Zeynep Öztepe-(21 yaşında-Öğrenci): “Anket uygulamasını çok faydalı buldum. Anketteki soruları incelediğimde çoğumuzun bazı uygulamaları bilmediğini fark ettim. Örneğin ankette ‘Güvenli durak uygulamasından haberdar mısınız?’ diye bir soru vardı. Benim böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberim yoktu. Ben öğrenci olduğum için yurda geç saatlerde dönerken tedirgin oluyordum bu 'güvenli durak uygulaması' ile gideceğim yurdun önüne kadar bırakılıyor olmak kendimi çok güvende hissettiriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra Başkent'te Metrolarda bebek bakım odalarının artırılmasını istiyorum. Kendi kardeşim için biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Birçok bebekli annenin de bu konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum."

-Zehra Mumcu-(35 yaşında-Ev Hanımı): “Kadınlara yönelik anket yapılması çok güzel. Fikrimizin sorulması, önerilerimizin önemsenmesi çok güzel. Başkent'te araçların kaldırımlara park etmesinden çok şikayetçiyiz. Hamileler, bebek arabalarını kullanan aileler ve engelliler çok zor durumda kalıyorlar. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum. Başkent'in daha temiz olması çocuklarımız için çok önemli.”

-Zeynep Mehmetoğlu-(14 yaşında-Öğrenci): “Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik anket yapması, fikirlerini sorması güzel bir uygulama. Büyükşehir Belediyesi'nin Hanım Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri var. Kadınlar için şehir içi şehir dışı turlar var. Bu hizmetlerinden memnunuz. Teşekkür ediyoruz.”

“KADIN DOSTU KENT BAŞKENT”

Başkentli kadınların kent yaşamında daha aktif rol almasına olanak tanıyan projeleri tek tek hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öncelikli olarak her sosyo-ekonomik düzeydeki kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2 Kadın Sığınma Evi, 1’i merkezde 5’i ilçede olmak üzere toplam 6 Kadın Danışma Birimi ile hizmet vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle de yoğun mücadele ediyor. Kadına şiddet konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar gerçekleştiren ve bu konudaki ilk genelgeyi yayımlayan belediye unvanını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile örnek projelere de imza atıyor.

Kadınların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yine kadınlara sorarak tespit eden Büyükşehir Belediyesi, kadınların kentten istekleri, ihtiyaçları, beğenileri, eleştirileri ve önerileri gibi birçok konuyu yine kadınlara sorarak belirliyor.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 2018 yılında kız yurtlarında güvenli durak ve daha çok aydınlatma çalışması başlatarak, kadınların kentte daha güvenli hareket etmesine de olanak sağladı.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:25 TSİ Ankara/ Çankaya- Kadın

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Uyurken takılarınızı çıkarın mask
Uyurken takılarınızı çıkarın
Evlilikte güç savaşına dikkat mask
Evlilikte güç savaşına dikkat
Aktif Doğumda Anne Tercihlerine Saygı Ön Planda Tutuluyor mask
Aktif Doğumda Anne Tercihlerine Saygı Ön Planda Tutuluyor
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 3. Dönem Mezunlarını Verdi mask
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği 3. Dönem Mezunlarını Verdi
Yaz Alışverişi Tarzınız Kadar Rahat Olacak mask
Yaz Alışverişi Tarzınız Kadar Rahat Olacak
Kadın Nüfusunun Fazla Olduğu Ülkeler mask
Kadın Nüfusunun Fazla Olduğu Ülkeler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" mask
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

GALERİ

Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL