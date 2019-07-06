Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:30 TSİ- Gündem G: Bugün 11:38 TSİ

Ankara Yaz Okulları Neşe İçinde

ANKARA - Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. 30’dan fazla branşta kursun açıldığı yaz okullarında, en çok ilgiyi spor branşları görüyor.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. 30’dan fazla branşta kursun açıldığı yaz okullarında, en çok ilgiyi spor branşları görüyor.

Kukladan yabancı dile, takı tasarımından dramaya, deney kulübünden ahşap boyamaya kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. En çok ilgiyi; voleybol, basketbol, okçuluk, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları görüyor. Spor branşları içinde ise okçuluk başı çekiyor. Altındağ Belediyesi'ne bağlı yaz okullarında gençler ve çocuklar tatillerini kültür, sanat ve sporla dopdolu geçiriyor. 30 farklı branşta kursun açıldığı yaz okullarından bu yıl bin öğrenci faydalanıyor. Okullarda, Altındağlı gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmesi için her tür imkân sağlanıyor, hiçbir detay gözlerden kaçmıyor.

SANAT VE SPORLA BULUŞTURUYORUZ

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği kursların, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:30 TSİ Ankara/ Altindağ- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesi davası ertelendi mask
Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesi davası ertelendi
Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı mask
Hac kafilesini Vali Yerlikaya uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Reyhanlı saldırısı ile ilgili konuştu
Banka şubesinde soygun girişimi kamerada mask
Banka şubesinde soygun girişimi kamerada
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" mask
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

GALERİ

Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL