Anadolu Sigorta Silikon Vadisi Teknoloji Ofisini Açtı

Anadolu Sigorta, dünyada teknolojinin kalbinin altığı Silikon Vadisi’nde ofis açtı. Sigorta sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden Anadolu Sigorta, ABD’de yer alan Silikon Vadisi’nde açtığı teknoloji ofisiyle; başta yapay zeka olmak üzere, nesnelerin interneti, insuretech gibi konulardaki gelişmeleri yakından izleyerek yeni ürün ve hizmetler geliştirecek.

Dijitalleşmenin yüksek müşteri memnuniyeti, verimli iş modelleri, hızlı hareket yeteneği gibi pek çok avantaj sunduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, Silikon Vadisi Teknoloji Ofisi’nin de bu alandaki trendleri takip ederek en yenilikçi uygulamaları Türkiye’ye getirmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişim hızına dikkat çeken Abacı, “Yapay zeka, nesnelerin interneti, blokzincir ve bulut gibi konulara büyük teknoloji şirketleri çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu teknolojiler aslında her sektörü etkiliyor, fakat sigortacılığın en fazla etkilenen sektörlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Biz dijitalleşme deyince, her türlü teknolojinin etkin kullanılmasını anlıyoruz. Bu nedenle de çok sayıda proje yürütüyoruz. Silikon Vadisi Teknoloji Ofisimiz, bu konudaki reflekslerimizi daha da hızlandıracak” dedi.

Anadolu Sigorta’nın 94 yıllık deneyimi teknolojiyle buluşturduğunu ifade eden Abacı şöyle devam etti: “Anadolu sigorta olarak biz teknolojiyi çok iyi kullanan sigorta şirketiyiz. Bunu şirketimiz bir bütün olarak gerçekleştiriyor. Projelerimizde iş birimlerimiz ile yan yana çalışıyoruz ve birlikte üretiyoruz. Bilgi teknolojileri alanında çalışan sayımızla ilgili, somut bir rakam vermek gerekirse personelimizin %25’den fazlası bu alanda faaliyet gösteren yetkin bireylerden oluşuyor. Sigorta şirketlerinin hızla teknoloji şirketlerine dönüşeceklerine inanıyorum. Yani biz, 94 yıllık tecrübemizi teknolojiyle buluşturarak sigortacılığa yeni bir açılım getiren şirket olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.”