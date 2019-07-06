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Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu

ANKARA - Çankaya Belediyesi yollarda, caddelerde, sokaklarda ve parklarda kullandığı taşları Karataş Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde üretmeye devam ediyor.
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Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu

Çankaya Belediyesi yollarda, caddelerde, sokaklarda ve parklarda kullandığı taşları Karataş Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde üretmeye devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin muhtelif bölgelerinde kullanılan taşların üretimini Karataş Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde gerçekleştiriyor. Kendi ürettiği taşlarla Çankaya sokaklarını güzelleştiren Çankaya Belediyesi bütçesine fayda da sağlamış oluyor.

İlçe sokaklarında kullandığı bordür, kilittaş, r ve v taş, karo plaktaş, bahçe bordürü, yağmur oluğu, engelli takip ve nokta taşı olmak üzere farklı kategorilerdeki taşların üretimini sürdüren Çankaya Belediyesi, paket kalıpların farklılıklarına ve arazi yapısına uygun olarak seri üretim yapıyor.

Çankaya Belediyesi, şantiye alanında farklı paket kalıpların değişikliğine göre günde 2 bin taş üretirken ihtiyaca göre üretimi artırıp azaltabiliyor.

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