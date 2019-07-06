Simge Sağın Rekor Kırdı

Pop müziğin güzel ve başarılı isimlerinden Simge Sağın Emaar Hayal Kahvesinde dinleyicileriyle buluştu. Şarkılarıyla misafirlerini coşturan Simge rekora da imza attı. Pop müziğin güzel ve başarılı isimlerinden Simge Sağın önceki akşam dinleyicileriyle buluştu. Şarkılarıyla misafirlerini coşturan Simge rekora da imza attı.

Şarkı listelerinin üst sıralarında görmeye alıştığımız başarılı şarkıcı milyonlarca dinlenmeyle birlikte konserleirne de devam ediyor. Hem eski hem de yeni albümündeki şarkıları seslendiren Simge sahnede kaldığı 4 saat boyunca gelen misafirlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Toplamda bin 500 kişiye hitap eden güzel şarkıcı rekor da kırdı.Konserlerinde şarkılarını dinleyicileri ile birlikte hep bir ağızdan söyledikleri zaman çok mutlu olduğunu belirten Simge "Şarkılarımı hep birlikte söylediğimiz zaman yeniden doğduğumu hissediyorum. Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

Haber: Estergon Karagöz/ İstanbul