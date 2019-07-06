Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Fransız basketbolcu Nando De Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki basketbolcu, kulübün sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok yakında ailemle birlikte İstanbul’da görüşmek üzere" diye konuştu.
Bugün 12:03 TSİ- Spor
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi Fransız basketbolcu Nando De Colo, sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz