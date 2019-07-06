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Keçiören Aqua Parklarında Girişlerinde Karne Hediyesi İndirimi

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesine ait aqua parklara giriş ücretinin karne hediyesi olarak 10 liradan 5 liraya indirildiğini duyurdu.
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BAŞKAN ALTINOK’TAN TÜM ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aktepe Aqua Park’ı ziyaret ederek yaz tatilinin keyfini burada çıkaran çocuklarla bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Altınok, buradaki ziyareti sırasında Keçiören Belediyesine ait aqua parklara giriş ücretinin karne hediyesi olarak 10 liradan 5 liraya indirildiğini duyurdu.

ÇOCUKLAR İÇİN AQUA PARK, DENİZ DÜNYASI VE TELEFERİK GEZİSİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kafkas Mahallesi ziyaretinde çocuklarla yakından ilgilenerek, çocuklardan gelen ücretsiz aqua park talebini geri çevirmedi. Başkan Altınok çocuklardan gelen bu isteğin, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü organizasyonuyla ücretsiz aqua park, Deniz Dünyası ve teleferik gezisi şeklinde düzenlenmesi için de talimat verdi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü de Başkan Altınok’un talimatı doğrultusunda çocukları aqua park, Deniz Dünyası ve teleferik gezileriyle buluşturdu. 

AQUA PARKLARA GİRİŞ ÜCRETİ 10 LİRADAN 5 LİRAYA İNDİ

Bunun üzerine Başkan Altınok, çocuklara verdiği ücretsiz aqua park sözünün takibini yapmak için Aktepe Aqua Park’a gerçekleştirdiği ziyarette bir müjde daha verdi. Altınok, Keçiören Belediyesine ait aqua parklara giriş ücretinin karne hediyesi olarak bundan sonra 10 liradan 5 liraya indirildiğini duyurdu.

Başkan Altınok burada yaptığı açıklamada, yüzme sporunun çocuklar ve gençler için bir sosyalleşme aracı olduğuna, ailelerin de bu konuda hassas davranması gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Başta yüzme sporu olma üzere diğer spor dallarına ilgi duyan gençlerimizi ilgi duydukları alana teşvik etmeliyiz. Kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan ve alkolden korunmanın temelinde spor, sanat ve diğer sosyal aktiviteler vardır. Türkiye’mizin ve dünyanın kanayan yarası olan uyuşturucu kullanımı ve kullanım yaşının düşmesi vahim sonuçlar doğuruyor. Teröre verdiğimiz şehitlerimizden fazla uyuşturucu illetine kurban veriyoruz. Bu bakımdan çocuklarımızı faydalı işlere çekmek yerel yönetimler olarak bizlerin birer görevidir.”​

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