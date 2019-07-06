Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı

Gençlerbirliği, Erzurum kampı öncesi son antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, daha sonra denge çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan dayanıklılık koşusuyla kırmızı-siyahlı takım, ilk etap çalışmasını tamamladı.
Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum’a geçecek. Başkent ekibi, ikinci etabın ilk antrenmanını ise pazartesi sabahı yapacak.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz