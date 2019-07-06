Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:45 TSİ- Spor G: Bugün 13:18 TSİ

Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı

ANKARA - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarının ilk etabını tamamladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gençlerbirliği, Erzurum kampı öncesi son antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, daha sonra denge çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan dayanıklılık koşusuyla kırmızı-siyahlı takım, ilk etap çalışmasını tamamladı.

Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum’a geçecek. Başkent ekibi, ikinci etabın ilk antrenmanını ise pazartesi sabahı yapacak.

Bugün 12:45 TSİ İHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Merih Demiral Juventus’ta mask
Merih Demiral Juventus’ta
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki mask
Beşiktaş taraftarından yönetime tepki
Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Beril Böcekler’e tebrik mesajı mask
Bakan Kasapoğlu’ndan milli yüzücü Beril Böcekler’e tebrik mesajı
Fenerbahçe soğukta çalıştı mask
Fenerbahçe soğukta çalıştı
Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması mask
Spor Bakanı Kasapoğlu: Amacımız Türkiye'nin bir spor ülkesi olması
Nike Futbol Oynanacak Büyük Finali ve Sporla Dolu Geçen Yazı Kutluyor mask
Nike Futbol Oynanacak Büyük Finali ve Sporla Dolu Geçen Yazı Kutluyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" mask
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

GALERİ

Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL