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Bugün 12:57 TSİ- Spor

Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’un futbol akademisinde forma giyen 15 yaşındaki Türk futbolcu Alpaslan Tahsin, sergilediği başarılı performansıyla kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
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Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’un futbol akademisinde top koşturan futbolcu Alpaslan Tahsin, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Juventus, Milan, Roma, Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Dortmund gibi önemli kulüplerin gözlemcileri tarafından büyüteç altına alınan genç Alpaslan’ın performansıyla ilgili olarak PAOK Komotinis Futbol Akademisi’nin Teknik Direktörler Genel Müdürü Anestis Spiriadis, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Spiriadis, “Bu yıl da kazandığımız şampiyonlukla üçüncü kez kupayı müzemize götürmeyi başardık. Bu başarımızda, genç oyuncumuz Alpaslan’ın çok önemli rolü oldu. Bu sezon 15 gol attı. Alpaslan çok yönlü ve çok yetenekli bir futbolcu. Sürat, teknik, kıvrak vücudu ve top hakimiyetine bir de akıllı oyunu eklenince tabii ki onu diğerlerinden farklı olmasını ön plana çıkarıyor” şeklinde konuştu.

"GELECEĞİ PARLAK OYUNCUMUZ İLE GURUR DUYUYORUZ"

Anestis Spiriadis, genç futbolcunun parlak bir geleceğe sahip olduğunun altını çizerek, “Maç içerisinde her an fark yapabilecek bir futbol zekasına sahip. 3 yıl üst üste şampiyon olmamızda tabii ki Alpaslan’ın yapmış olduğu katkı asla göz ardı edilemez. Alpaslan’ın Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alınması güzel bir gelişme, ancak o daha çok çalışarak muhakkak bir gün hak ettiği formayı istediği takımda giyecek ve çok arzuladığı yerlere geleceğinden eminim. Alpaslan Tahsin geçtiğimiz yıl kendi yaşıtlarının kategorisi haricinde büyükler liginde 30 maçta oynadı 8 gol kaydederek, 15 de asist yaptı. Geleceği parlak bir oyuncumuz. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ALPASLAN TAHSİN: "AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZÜNE GİRMEK GÜZEL BİR DUYGU"

15 yaşındaki futbolcu, 5 yıldır forma giydiği PAOK’ta bu sezon namağlup şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin kendisini yakından takip etmesiyle ilgili de şu ifadelere yer verdi:

“Bu benim için büyük bir başarı, yaşımın 15 olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin gözüne girmek çok güzel bir duygu. Tabii ki bu yolun uzun ve zorlu olduğunu biliyorum. Her gün antrenmanlarımda daha çok çalışıyorum. Disiplinli çalışarak hedefime ulaşacağımı ümit ediyorum. Arkadaşlarım şu an yaz tatilinde ama ben aralıksız bu tatil sürecinde de yoğun tempoda özel antrenmanlar yaparak kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Başarının çalışmaktan geleceğini çok iyi biliyorum.”

"KENDİMİ CRİSTİANO RONALDO’YA BENZETİYORUM"

Başarılı oyuncu, idolünün de Cristiano Ronaldo olduğunu belirterek, “O çok başarılı ve kendini ispatlamış bir oyuncu, ne kadar çok çalıştığını ve bu çalışmanın sonucunda da başarıya ulaştığı gözler önünde. Tabii ben de kendimi ona benzetiyorum, ancak onun gibi olmak zor, onun gibi olmam için çok daha fazla çalışmam gerektiğinin bilincindeyim. Çalışmaya böyle devam edersem bir gün onun gibi olabileceğimi düşünüyorum. Başarının yolunun çalışmaktan geçtiğini çok iyi biliyorum” açıklamasını yaptı.

"U15 MİLLİ TAKIMI’NDA FORMA GİYMEK İSTERİM"

Türkiye U15 Milli Takımı’nda da forma giymek istediğini sözlerine ekleyen Alpaslan, “Milli Takım’da oynamak her oyuncunun hayalidir. Herkes oynadığı takımını en iyi şekilde temsil etmek ister. Umarım Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bana bu şansı tanırlarsa çok mutlu olurum. U15 Milli Takımı’nı da en iyi şekilde temsil ederim” değerlendirmesini yaptı.

PAOK Futbol Akademisi Başkanı Pagonidis ise Alpaslan Tahsin’in olağanüstü bir yetenek olduğunu söyleyerek, çok başarılı futbol oynadığını ifade etti.

Bugün 12:57 TSİ İHA İstanbul- Spor

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