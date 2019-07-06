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Bugün 16:09 TSİ- Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya’ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya’ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, ABD-Çin karşılaşmasının kaybedeni ile yarın TSİ 10.00’da bronz madalya maçına çıkacak.
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Çin’in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya’ya 23-25, 15-25 ve 10-25‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 10.00’da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.

  • Salon: Nanjing Olimpik
  • Hakemler: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD)

      • Türkiye: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)

      Brezilya: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)

    • Setler: 23-25, 15-25, 10-25
    • Süre: 1 saat 21 dakika (31, 26, 24)
    • (İHA)

    Bugün 16:09 TSİ İHA İstanbul- Spor

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