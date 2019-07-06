Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Brezilya’ya yenildi

Çin’in ev sahipliğinde Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya’ya 23-25, 15-25 ve 10-25‘lik set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 10.00’da, bronz madalya karşılaşmasına çıkacak.
Ay-yıldızlıların üçüncülük maçındaki rakibi ise; bugün oynanacak ABD -Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.
- Setler: 23-25, 15-25, 10-25
- Süre: 1 saat 21 dakika (31, 26, 24)
- (İHA)
Türkiye: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)
Brezilya: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz