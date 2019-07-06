Yapılan açıklamada ; "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 61 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi" denildi.
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Pençe Harekatı’nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatı’nda bugüne kadar 61 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz