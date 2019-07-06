Pençe Harekatı’nda bugüne kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan açıklamada ; "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 61 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi" denildi.