Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:27 TSİ- Magazin

Yağmur Sarnıç Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu

Eski futbolcu Emre Aşık’la boşanma süreci devam eden ve geçtiğimiz günlerde icra yoluyla çocukları elinden alınan Yağmur Sarnıç, çocuklarına kavuştu.
Video için play'e tıklayın

Eski futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma sürecinde olduğu Yağmur Sarnıç’ta olan çocuklarını icra yoluyla aldı. Çocuklarından ayrılırken sinir krizleri geçiren Yağmur Sarnıç’ın görüntüleri medyada tepki toplandı.

Yağmur Sarınç, mahkemenin hafta sonu görme izniyle dün çocuklarına kavuştu. Kavuşma sırasında duygusal anlar yaşayan Yağmur Sarnıç, uzun uzun çocuklarına sarıldı.

Yağmur Sarnıç’ın Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin’in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istediği ve sağlık raporu aldığı öğrenildi.

Bugün 17:27 TSİ İHA İstanbul- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Mor ve Ötesi 8 Temmuz'da Harbiye'de mask
Mor ve Ötesi 8 Temmuz'da Harbiye'de
Yağmur Sarnıç Velayet Davasını Kaybetti Sinir Krizi Geçirdi mask
Yağmur Sarnıç Velayet Davasını Kaybetti Sinir Krizi Geçirdi
Kemal Sunal vefatının 19’uncu yılında mezarı başında anıldı mask
Kemal Sunal vefatının 19’uncu yılında mezarı başında anıldı
Türkçe Rap’in Yükselen Yıldızı Ben Fero: "Demet Akalın İsmi Denk Geldi" mask
Türkçe Rap’in Yükselen Yıldızı Ben Fero: "Demet Akalın İsmi Denk Geldi"
Acun Ilıcalı'dan Merve Büyüksarkaç'a Tazminat Şoku! mask
Acun Ilıcalı'dan Merve Büyüksarkaç'a Tazminat Şoku!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu  mask
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu 
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu mask
Memur ve Emeklilerin Zam Oranları Belli Oldu
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması mask
İstanbul Valiliğinden Arapça Tabela Açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" mask
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"

GALERİ

Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti mask
On binlerce kişi görsel şöleni izlemek için Kapadokya’ya akın etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL