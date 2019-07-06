Günün Özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya’da yaşanan kriz ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri sahiplerine kaçak göçmen uyarısı

İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu ayrıca fabrika ve iş yeri sahiplerine de kaçak göçmen çalıştırmaları konusunda uyarıda bulundu.

...