Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya’da yaşanan kriz ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

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      • İçişleri Bakanı Soylu’dan iş yeri sahiplerine kaçak göçmen uyarısı

      İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısında yaptığı açıklamada son 3 yılda 31 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı. Soylu ayrıca fabrika ve iş yeri sahiplerine de kaçak göçmen çalıştırmaları konusunda uyarıda bulundu.

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        • Artçı sarsıntılar devam ediyor

        ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki ve bu sabah yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları artarak devam ediyor.

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          • Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar

          İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda ise paralar, kapı pervazlarına gizlenmiş halde bulundu.

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            • Rizeli’nin seyir terası böyle olur

            Rize’de yaşayan Osman Çelik yıllar önce babası ile birlikte diktiği çam ağacının gövdesine seyir terası kurdu. Çocukluğunda diktiği çam ağacına yıllar sonra seyir terası kuran Çelik, şimdilerde ise yaptığı o terasta çayını demleyip eşsiz manzara eşliğinde misafirlerini ağırlıyor.

    Bugün 17:38 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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