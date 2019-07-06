Bakan Selçuk Kızılcahamam’da

İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı, Kızılcahamam Çam Otel’de düzenlenirken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’u otel önünde Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güray Altunay karşıladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte toplantı salonuna geçerek açılış konuşmasını yaptı. Toplantı çıkışında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam ile ilgili istişarelerde bulundu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz