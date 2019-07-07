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Bugün 09:03 TSİ- Asayiş

Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında iki ev kül oldu. Evleri yanan iki kişi yangından canını zor kurtarırken Ayşe teyze, evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.
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Yangın, saat 04.00 sularında Ankara’nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Uzunyol Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan Burhan Nacaksız’ın ikamet ettiği evde çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yükselen alevler, önce elektrik tellerine daha sonra ise gecekondunun bitişiğindeki eve sıçrayarak iki gecekonduyu da etkisi altına aldı. Yangında evleri yanan iki kişi alevlerden canını zor kurtarırken çevredeki vatandaşlar, alevleri fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan evleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından söndürürken elektrik tellerinin yanarak patlaması çevredeki vatandaşları korkuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları ayakta tedavi etti.

KEDİLER UYANDIRDI

Evi yanan 80 yaşındaki Burhan Nacaksız, gece kedilerin kendisini uyandırdığını, uyandığı esnada yoğun duman ve alevlerle karşılaştığını söyledi. Daha sonra kendisini dışarıya zor attığını ve alevlerden kendisini zor kurtardığını belirten Nacaksız’ı komşuları teselli etti.

AYŞE TEYZE EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİ

Yanan diğer evde yaşayan 79 yaşındaki Ayşe Ertürk ise alevleri fark eden vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Yol kenarında oturan Ayşe teyze, evinin yandığı anları izlerken gözyaşlarını tutamadı. Komşuları, evleri yanan Ayşe teyze ve Mehmet amcanın evsiz kaldığını söyledi.

Bugün 09:03 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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