Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:42 TSİ- Asayiş

2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi."
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugün 10:42 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı mask
Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı
Terör Örgütü PKK’nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor mask
Terör Örgütü PKK’nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti mask
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti
Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu mask
Yargıtay, Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlerin ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı mask
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu mask
Kandil ve Hakurk'ta, PKK hedefleri vuruldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup mask
MHP'li Yalçın'dan Köşe Yazarı Yılmaz'a Açık Mektup
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 12 bin 713 personel alacak
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz" mask
HDP'den İYİ Parti'ye Mesaj: "Koltuğunuzda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz"
FETÖ'ye Soru Sızdırılması Soruşturmasında 29 Gözaltı Kararı mask
FETÖ'ye Soru Sızdırılması Soruşturmasında 29 Gözaltı Kararı
Kira Artış Miktarı Belli Oldu mask
Kira Artış Miktarı Belli Oldu

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL