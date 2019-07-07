NBA Draftı’nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı

2019 NBA Draftı’nda New Orleans Pelicans tarafından 1. sıradan seçilen Zion Williamson’dan kötü haber geldi. NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas’ta oynanan New York Knicks maçında Williamson dizinden sakatlandı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinde yaşanan sakatlığından dolayı Yaz Ligi’nin geri kalanında oynamayacağı bildirildi.
19 yaşındaki basketbolcu, Knick karşısında oynadığı 9 dakikada 11 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz