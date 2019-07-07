Ryan Babel’den yeni sezon mesajı

Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu bu notu photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.