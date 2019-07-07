Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Benim sezon bugün başlıyor. Başka bir harika sezon için hazırım ve açım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki futbolcu bu notu photoshop ile aslan dişleri eklendiği fotoğrafıyla birlikte takipçileriyle paylaştı.
Bugün 12:42 TSİ- Spor
Ryan Babel’den yeni sezon mesajı
Galatasaray’ın yeni transferi Ryan Babel, yeni sezon için hazır ve aç olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz