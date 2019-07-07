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Bugün 13:22 TSİ- Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni 4. sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri’nde Çin’e 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.
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Çin’in Nanjing şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri son 4’te Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya maçında ev sahibi Çin’e konuk oldu. Milliler, Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan ve 1 saat 54 dakika süren mücadelede rakibine 23-25, 15-25, 25-20 ve 21-25‘lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

  • Salon: Nanjing Olimpik
  • Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Patricia Rolf (A.B.D.)

      • Türkiye: Ebrar, Meliha, Şeyma, Kübra, Cansu, Zehra, Simge (L) (Hande, Ezgi, Gözde, Aylin (L), Aslı, Meryem, Fatma)

      Çin: Gong, Liu, Liu X., Zheng, Yao, Yang, Lin (L) (Ni (L), Wang, Du, Diao, Jin, Yang)

    • Setler: 23-25, 15-25, 25-20, 21-25
    • Süre: 1 saat 54 dakika (31, 26, 30, 27)
    • (İHA)

    Bugün 13:22 TSİ İHA İstanbul- Spor

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