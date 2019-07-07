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İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçisleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz