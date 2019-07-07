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Bugün 15:07 TSİ- Spor

Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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Transfer döneminde ismi en çok konuşulanlardan biri olan Kosovalı golcü futbolcu Vedat Muriqi’nin yeni takımı belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor ve oyuncuyla yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağladı.Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından 1994 doğumlu golcü oyuncu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" denildi.

Bugün 15:07 TSİ İHA İstanbul- Spor

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