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Bugün Neler Yaşandı? 07Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik, Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak amacıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde Dönem Başkanı Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’yı ziyaret edecek.

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Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti

İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi. Beykoz Belediyesi tarafından yapılan engelli parkuru sayesinde engelli vatandaşlar da yanlarındaki refakatçiler eşliğinde denizin keyfini çıkardı.

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    Hayvanları yanlış ahıra giren iki aile birbirine girdi

    Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı mahallede yaşayan 2 aile arasında hayvanların yanlış ahıra girmesi sebebiyle çıkan ve 2 kişinin darp edildiği kavga anı, ailenin hırsızlıkları engellemek amacıyla evlerine taktırdığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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      Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve

      Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 30 dereceyi bulduğu Bursa’da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. 206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin sevimli misafirleri babun, ayı ve tapirler, sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile besleniyor. Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor.

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